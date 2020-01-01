КАВЕР-ДЖАЗ-ГРУППА 

DIAMOND BLACK

+7 (963) 712-38-53

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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАВЕР-ГРУППЫ «DIAMOND BLACK» (МОСКВА)

  • Эксклюзивная музыкальная кавер-группа на изысканные торжества!
  • Участники телепроектов на каналах ТНТ, ПЕРВЫЙ, ЗВЕЗДА!
  • Мы в ТОП - 7 музыкальных групп Москвы! 
  • Зажигательные  хиты в стилях  DANCE, POP, JAZZ, LATINO, RnB, SOUL!
  • Харизматичная солистка-мулатка  с волшебным вокалом и образованием в США!
  • Лучшая  универсальная джаз и кавер группа Москвы!
  • Блестящая атмосфера торжества, интерактив, яркие костюмы и океан драйва! 

ЗАКАЖИТЕ МУЗЫКАНТОВ И МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ  НА СВАДЬБУ, ПРАЗДНИК, КОРПОРАТИВ

Музыкальный коллектив «Diamond Black» - это профессиональная и прекрасно сыгранная кавер-группа, каждый участник которой имеет высшее музыкальное образование Академии Музыки им. Гнесиных.

 

Мы предлагаем Вам живое звучание и качественное профессиональное  исполнение, а также оригинальные авторские аранжировки, которые не оставят равнодушным ни одного из Ваших гостей!

 

Заказывая кавер-группу на свадьбу, день рождения, корпоратив или другой праздник в Москве, вы заключаете с нами официальный договор. Мы предоставляем гарантии на наши услуги.

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ТОПОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КАВЕР ГРУППА НА МЕРОПРИЯТИЕ В МОСКВЕ — ЭТО «DIAMOND BLACK»!

Все участники кавер группы получили лучшее эстрадно-джазовое образование, а наша обворожительная солистка стажировалась в Америке во всем известном эстрадно-джазовом колледже Беркли. Наши музыканты сделают Ваш праздник по настоящему ярким и зажигательным. Московский музыкальный коллектив «Diamond Black» — это лучший выбор!

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

💎ЖИВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ВОКАЛ!

 

Потрясающий тембр голоса солистки и живое звучание саксофона и гитары!

💎КРАСИВОЕ ШОУ!

 

Обворожительная внешность вокалистки и яркие сценические костюмы!

💎ИНТЕРАКТИВНОСТЬ!

 

Танцуем и поем вместе с гостями!

Музыкальный коллектив «Diamond Black»

СОСТАВ КАВЕР ГРУППЫ


Наша музыкальная группа универсальна как по репертуару, так и по составу, и может выступать в составе от 3 до 7 человек :


  • Вокалистка, саксофон, гитара.
  • Вокалистка, вокалист, саксофон, гитара.
  • Вокалистка, саксофон, клавиши, контрабас, ударные.
  • Вокалистка, вокалист, саксофон, бас-гитара, клавиши, ударные.
  • Вокалистка, вокалист, саксофон, бас-гитара, гитара, клавиши, ударные.

💎СОВРЕМЕННО!

 

Исполняем самые модные и популярные треки, и конечно, хиты проверенные временем.

💎УНИВЕРСАЛЬНО!

 

Коллектив прекрасно размещается как в небольших кафе и ресторанах, так и на больших сценах и площадках.

💎ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

 

У нас только профессиональное звуковое и световое оборудование для выступлений.

💎ИНДИВИДУАЛЬНО!

 

Заранее согласовываем с Вами репертуар. А также можем специально для Вашего мероприятия выучить и исполнить некоторые композиции.

💎НАДЕЖНО!

 

Группа всегда приезжает заранее и особое внимание уделяет настройке звука.

Заключаем официальный договор и  предоставляем все необходимые закрывающие документы.

💎УНИКАЛЬНО!


Кавер бэнд исполняет музыку практически во всех существующих стилях  -  Джаз, Поп, Латино, Soul, RnB, Диско, Рок и даже немного шансона.

СТОИМОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ МУЗЫКАНТОВ В МОСКВЕ

Наше кредо - высочайшее качество исполнения за разумный бюджет!


Заказать музыкантов на банкет можно, предварительно согласовав все нюансы выступления. Помимо гонорара артистов можно включить дополнительные услуги:


  • звуковое оборудование,
  • свет,
  • дым,
  • подиум,
  • экраны.


Музыканты - это необходимый элемент любого торжества, и кавер бэнд «Diamond Black» полностью оправдает Ваши ожидания своим блестящим и запоминающимся выступлением.


Для агентств и постоянных клиентов у нас предусмотрены скидки, и вы можете заказать кавер группу в Москве по очень привлекательным ценам.


«DiamondBlack» подарит Вам незабываемый, полный впечатлений праздник и потрясающее живое звучание!


Пригласить музыкальную группу на мероприятие Вы можете, позвонив по телефону:


директор

Денис Абинский

+7 (963) 712-38-53