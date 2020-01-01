КАВЕР-ДЖАЗ-ГРУППА
Музыкальный коллектив «Diamond Black» - это профессиональная и прекрасно сыгранная кавер-группа, каждый участник которой имеет высшее музыкальное образование Академии Музыки им. Гнесиных.
Мы предлагаем Вам живое звучание и качественное профессиональное исполнение, а также оригинальные авторские аранжировки, которые не оставят равнодушным ни одного из Ваших гостей!
Заказывая кавер-группу на свадьбу, день рождения, корпоратив или другой праздник в Москве, вы заключаете с нами официальный договор. Мы предоставляем гарантии на наши услуги.
Все участники кавер группы получили лучшее эстрадно-джазовое образование, а наша обворожительная солистка стажировалась в Америке во всем известном эстрадно-джазовом колледже Беркли. Наши музыканты сделают Ваш праздник по настоящему ярким и зажигательным. Московский музыкальный коллектив «Diamond Black» — это лучший выбор!
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?
Потрясающий тембр голоса солистки и живое звучание саксофона и гитары!
Обворожительная внешность вокалистки и яркие сценические костюмы!
Танцуем и поем вместе с гостями!
СОСТАВ КАВЕР ГРУППЫ
Наша музыкальная группа универсальна как по репертуару, так и по составу, и может выступать в составе от 3 до 7 человек :
Исполняем самые модные и популярные треки, и конечно, хиты проверенные временем.
Коллектив прекрасно размещается как в небольших кафе и ресторанах, так и на больших сценах и площадках.
У нас только профессиональное звуковое и световое оборудование для выступлений.
Заранее согласовываем с Вами репертуар. А также можем специально для Вашего мероприятия выучить и исполнить некоторые композиции.
Группа всегда приезжает заранее и особое внимание уделяет настройке звука.
Заключаем официальный договор и предоставляем все необходимые закрывающие документы.
Кавер бэнд исполняет музыку практически во всех существующих стилях - Джаз, Поп, Латино, Soul, RnB, Диско, Рок и даже немного шансона.
Наше кредо - высочайшее качество исполнения за разумный бюджет!
Заказать музыкантов на банкет можно, предварительно согласовав все нюансы выступления. Помимо гонорара артистов можно включить дополнительные услуги:
Музыканты - это необходимый элемент любого торжества, и кавер бэнд «Diamond Black» полностью оправдает Ваши ожидания своим блестящим и запоминающимся выступлением.
Для агентств и постоянных клиентов у нас предусмотрены скидки, и вы можете заказать кавер группу в Москве по очень привлекательным ценам.
«DiamondBlack» подарит Вам незабываемый, полный впечатлений праздник и потрясающее живое звучание!
Пригласить музыкальную группу на мероприятие Вы можете, позвонив по телефону:
директор
Денис Абинский