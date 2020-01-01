Музыкальный коллектив «Diamond Black» - это профессиональная и прекрасно сыгранная кавер-группа, каждый участник которой имеет высшее музыкальное образование Академии Музыки им. Гнесиных.

Мы предлагаем Вам живое звучание и качественное профессиональное исполнение, а также оригинальные авторские аранжировки, которые не оставят равнодушным ни одного из Ваших гостей!

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